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المخابرات الأميركية: الحرب بين إسرائيل والحزب وشيكة!

28
JUNE
2024
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رجّحت المخابرات الأميركية اندلاع مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا فشلت إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب "السرق الأوسط".

ويحاول المسؤولون الأميركيون إقناع الجانبين بوقف التصعيد، وهي مهمة ستكون أسهل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، في ظل توفر وقف لإطلاق النار في غزة.

لكن ما زالت هناك مفاوضات تتسم بالتوتر بشأن التوصل لهذا الاتفاق، وتساور المسؤولون الأميركيون الشكوك بشأن إمكانية موافقة إسرائيل وحماس في المستقبل القريب على الاتفاق المطروح على الطاولة.

ونقل موقع "بوليتكو" الأميركي عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مطلعين على المعلومات الاستخبارية قولهما إن الجيش الإسرائيلي، وحزب الله من ناحية أخرى، وضعا خططاً قتالية، وهما بصدد محاولة شراء أسلحة إضافية.

ورغم أن الجانبين، إسرائيل وحزب الله، قد أوضحا علناً أنهما لا يريدان خوض حرب، فإن كبار مسؤولي إدارة بايدن يعتقدون بشكل متزايد أن قتالاً عنيفاً من المرجح أن يندلع رغم الجهود المبذولة لمحاولة منعه.

ونقل موقع "بوليتكو" عن مسؤول أميركي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته لكي يتمكن من الحديث بحرية بخصوص معلومات استخبارية حساسة، قوله إن "الخطر الآن أصبح أعلى من أي وقت مضى في الأسابيع الأخيرة". ويتسم تقدير الموقف الذي تتبناه المخابرات الأميركية بقدر أكبر قليلاً من التحفظ مقارنة بالتقديرات المقبلة من دول أوروبية.

ووفقاً لتقديرات بعض الدول الأوروبية، فإن الحرب بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن تندلع خلال أيام. ونصح كثير من الدول مواطنيهم بمغادرة لبنان.

وشدّد اثنان من كبار المسؤولين على أنه "من غير الواضح موعد اندلاع الحرب على وجه التحديد"، لكنهما أشارا إلى أن "إسرائيل تحاول إعادة بناء مخزوناتها وقدرة قواتها بسرعة".

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