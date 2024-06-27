لجنة التربية استمعت الى وجهات نظر المعنيين باقتراح تنظيم الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط وأحالته الى لجنة فرعية لدرسه

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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد في حضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، ايهاب حماده، حليمة قعقور، اسعد درغام، جورج عقيص، بلال حشيمي، اسامة سعد، عدنان طرابلسي وسينتيا زرازير.

كما حضر الجلسة ممثل وزارة التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح، عن اتحاد المدارس الخاصة الاب يوسف نصر، الدكتور نبيل اسطه، محمد سماحة، سهير الزين والمحامي اندريه باسيل، عن تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال العبدالله، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ،، وعن نقابة المدارس الخاصة في الاطراف وسيم بزي، عن اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة: لما الطويل، نيكول غانم، وعن اتحاد لجان الاهل كسروان - الفتوح رفيق فخري.

وخصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية المقدم من النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.

واستمعت اللجنة الى وجهات نظر مختلف الاطراف المعنية بالاقتراح وقررت احالة الاقتراح الى لجنة فرعية برئاسة النائبة حليمة قعقور لدرسه ومناقشته.