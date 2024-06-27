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رفع تعرفة تنقية الدم من الكوليسترول‏ إلى 76 مليوناً

27
JUNE
2024
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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "نهاية العام 2022، أصدر المدير العام للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية أقرّ بموجبها زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول حوالي ال 3 أضعاف لتصبح  4200000.ل.ل. كذلك بدل أتعاب الأطباء 8 أضعاف لتصل 200000 إلى  ل.ل. عن كل جلسة.

وضمن إطار سياسة التطوير المستدام ومواكبة المتغيّرات، وبعد رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور  إلى 18 مليون ل.ل، وبناءً على العهد الذي قطعه المدير العام بتوظيف أيّة مصادر تمويليّة إضافية ترد إلى محفظة الصندوق في تحسين التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة، واستنادا إلى قرار مجلس الادارة رقم 1305 المتخذ في جلسته عدد 1049  تاريخ 2024/6/6 ، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 2024/6/27 حملت الرقم 758 قضى بموجبها تعديل تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول  APHERESIS-LDL  لتصبح 76 075 000 (فقط ستة وسبعون مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية ل.ل.( عن كل جلسة.
كذلك، تمّ تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 1 253 000  ل.ل. فقط مليون ومئتان وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة.
وتأتي هذه الخطوة للمساعدة في الحفاظ على حياة المضمونين المصابين بإرتفاع  وراثي في نسبة الكولسترول في الدم والذين لا يتجاوبون مع الأدوية والذين لم يعد بإستطاعتهم تحمّل تكاليف العلاج نظراً لكلفته المرتفعة.

وفي الختام يؤكّد د. كركي بأنه مستمر في إتخاذ كافة القرارات والخطوات اللازمة لتحسين التغطية الصحّية للمضمونين  والحفاظ على حياتهم ضمن الإمكانيات المالية المتوفّرة".

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