جديد الغارة الإسرائيلية على النبطية؟!

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أصيب خمسة أشخاص بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساء الأربعاء مبنى في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت "الشرق الأوسط".



وتأتي الغارة مع تزايد المخاوف من تحوّل النزاع الراهن بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود إلى حرب واسعة.



وتتبادل إسرائيل وحزب الله، إطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود منذ أن أدى هجوم حماس في 7تشرين الأول على إسرائيل إلى إشعال الحرب في قطاع غزة.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع تزايد تبادل إطلاق النار.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن إسرائيل شنّت الأربعاء نحو 10 غارات جوية على مناطق حدودية.



وأضافت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت "قرابة العاشرة من مساء اليوم غارة جوية عنيفة مستهدفة مبنى مؤلفاً من طابقين في مدينة النبطية ودمّرته بالكامل".



وذكرت الوكالة لاحقاً أنّ الغارة أدّت الى، "وقوع 5 إصابات بين المواطنين، وتدمير مبنى مؤلف من طابقين تدميراً كاملاً وإلحاق أضرار بعشرات المنازل والسيارات".



ولم يصدر أيّ تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الغارة.