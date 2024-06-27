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عناوين الصحف ليوم الخميس 27 حزيران 2024

27
JUNE
2024
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الأخبار: رسائل المقاومة تكبح جماح العدو
استبدال حكم «حماس»: محاولات إسرائيلية يائسة

 

 

 

 

الديار: الموفد البابوي: الحل للرئاسة في عين التينة... «القفشات» بين فرنجية وباسيل «للزكزكة»

 

 

 

 

اللواء: قلق فاتيكاني من «خلافات الرئاسة».. وتعويل على دور محوري لبري
قصف النبطية ليلاً يدحض التطمينات الأميركية. وألمانيا وهولندا لترحيل الرعايا

 

 

 

 

الجمهورية: حراك أميركي مكثف لـ "الحل المزدوج"
بارولين: البابا قلق من الفراغ الرئاسي

 

 

 

البناء: فرنسا وإيران نحو جولتين انتخابيتين: فوضى في باريس وطهران لترتيب الأوراق / الأسد ولافرنتييف قبل قمة أستانا لمجموعة شنغهاي: العلاقة مع تركيا على الطاولة / سوليفان وغالانت نحو فرصة شهر لتهدئة في غزة تخفّض التصعيد على جبهة لبنان /

 

 

 


النهار: السباق على أشدّه بين الجهود الدولية والتصعيد

 

 

 


l'orient le jour: « Nasrallah fait comme Hafez el-Assad » : entre les chrétiens et le Hezbollah, le fossé se creuse

 

 

عناوبن بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: مواقف البطريرك الراعي ثابتة وبارولين التقى بري وميقاتي ومستمر في المساعي لانتخاب رئيس
تقدُّم الحلول الديبلوماسية على «العسكرية» لإرساء هدنة في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله»

 

 

 

الوطن السورية: أشاد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس بوتين بين روسيا وأوكرانيا … الرئيس الأسد: منفتحون على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية

 

 



الشرق الأوسط السعودية: الرئيس البوليفي: نواجه محاولة انقلاب
ندد بتعبئة «غير نظامية» لوحدات بالجيش

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