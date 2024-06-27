عناوين الصحف ليوم الخميس 27 حزيران 2024

A + A -

الأخبار: رسائل المقاومة تكبح جماح العدو

استبدال حكم «حماس»: محاولات إسرائيلية يائسة

الديار: الموفد البابوي: الحل للرئاسة في عين التينة... «القفشات» بين فرنجية وباسيل «للزكزكة»

اللواء: قلق فاتيكاني من «خلافات الرئاسة».. وتعويل على دور محوري لبري

قصف النبطية ليلاً يدحض التطمينات الأميركية. وألمانيا وهولندا لترحيل الرعايا

الجمهورية: حراك أميركي مكثف لـ "الحل المزدوج"

بارولين: البابا قلق من الفراغ الرئاسي

البناء: فرنسا وإيران نحو جولتين انتخابيتين: فوضى في باريس وطهران لترتيب الأوراق / الأسد ولافرنتييف قبل قمة أستانا لمجموعة شنغهاي: العلاقة مع تركيا على الطاولة / سوليفان وغالانت نحو فرصة شهر لتهدئة في غزة تخفّض التصعيد على جبهة لبنان /



النهار: السباق على أشدّه بين الجهود الدولية والتصعيد



l'orient le jour: « Nasrallah fait comme Hafez el-Assad » : entre les chrétiens et le Hezbollah, le fossé se creuse

عناوبن بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: مواقف البطريرك الراعي ثابتة وبارولين التقى بري وميقاتي ومستمر في المساعي لانتخاب رئيس

تقدُّم الحلول الديبلوماسية على «العسكرية» لإرساء هدنة في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله»

الوطن السورية: أشاد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس بوتين بين روسيا وأوكرانيا … الرئيس الأسد: منفتحون على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية





الشرق الأوسط السعودية: الرئيس البوليفي: نواجه محاولة انقلاب

ندد بتعبئة «غير نظامية» لوحدات بالجيش