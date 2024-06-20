السلامة المرورية والجرائم السيبرانية محور محاضرات توعوية في 7 مدارس رسمية

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نظمت محاضرات توعوية عدة حول السلامة المرورية والجرائم السيبرانية في سبع مدارس رسمية هي: متوسطتي وثانويتي جزين وكفرشيما، ومتوسطة فريد سلامة الرسمية - كفرذبيان، وثانوية صور الرسمية، وثانوية المربي جورج صراف – طرابلس، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم بين قوى الأمن الداخلي ووزارة التربية والتعليم العالي، وفي سبيل تطبيق برنامج تعزيز الشرطة المجتمعية المنفذ من قبل (FIIAPP) الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتخلل النشاط زيارة عدد من طلاب هذه المدارس إلى معهد قوى الأمن الداخلي - ثكنة الرائد المهندس الشهيد وسام عيد في عرمون.

واختتم النشاط باحتفال في المعهد، حضره ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قائد معهد قوى الأمن الداخلي وكالة العميد الإداري بلال الحجار، ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي، مديرة مشروع الشرطة المجتمعية في لبنان كونسويلو نافارو (Consuelo Navarro)، مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا الخوري، عدد من رؤساء البلديات المعنية، عدد من الضباط والرتباء وزهاء 200 طالب من المدارس السبعة.

وقد جال الطلاب على عدد من أقسام المعهد الرياضية، واستمعوا إلى شرح مفصل ودقيق حول التقنيات الواجب اتباعها في حال الدفاع عن النفس عند تعرضهم لأي اعتداء، إضافة إلى مشاركة بعضهم في عدد من النشاطات الرياضية ككرة القدم، وكرة السلة، وغيرها.