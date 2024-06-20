«فورين بوليس»: لدى "الحزب" نحو 130 الف صاروخ قادر على اكتساح الدفاع الجوي المتطور في "اسرائيل"

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

حسبما نقلت مجلة «فورين بوليس» الاميركية عن وجود اعتقاد بأن حزب الله بنى شبكة انفاق تحت الارض في لبنان، فقد استشهدت المجلة بموقف لمايكل اورين الذي عمل سفيراً لاسرائيل في واشنطن ايام حكومة باراك اوباما، قال فيه: لدى الحزب نحو 130 الف صاروخ وقذيفة قادرة على اكتساح انظمة الدفاع الجوي المتطورة في اسرائيل واصابة اكبر مدنها.



وحسب اورين فهذه تقديرات مرعبة، وتطرح السؤال المثير: ماذا يمكن لحزب الله ان يفعل بنا في 3 ايام، من ضرب كل بنيتنا التحتية الاساسية، ومصافي النفط، والقواعد الجوية، وصولاً الى ديمونا.