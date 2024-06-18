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لطلاب المهني في الجنوب.. إليكم هذا التعميم!

18
JUNE
2024
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صدر عن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، اليوم الثلاثاء، تعميم يتعلق بالسماح للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية الالتحاق بمركز امتحانات غير الموجود على بطاقة ترشيحهم. وجاء في التعميم: "لما كان الوضع الأمني في محافظتي الجنوب والنبطيه، قد اجبر الكثير من المواطنين على النزوح من قراهم،
وتمكينًا للطلاب المسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصّة من الخضوع للامتحانات الرسمية للعام 2024، خاصّة النازحين منهم الى مناطق لبنانية أخرى".

وأضاف، "يُطلب من كافّة رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية التي تُجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: السماح للطلاب المرشحين للامتحانات الرسمية والذين كانوا مسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصّة في كلّ من محافظة الجنوب والنبطيه، الدخول الى أيّ مركز امتحان آخر، والخضوع للامتحانات الرسمية فيه، على أن يُصار الى ابلاغ مصلحة المراقبة والامتحانات بذلك فورًا".

وأردف التعميم، "توضع مسابقات هؤلاء الطلاب في مغلّف خاصّ، يُكتب عليه اسم المركز الأساسي المفترض خضوع الطلاب للامتحانات الرسمية فيه".

وختم، "يُبلّغ هذا التعميم من يلزم".

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