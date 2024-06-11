المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة" غشر هازيف" ومكان تموضع جنود العدو في بركة ريشا

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اصدرت المقاومة الإسلامية البيان الاتي:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مستعمرة "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وفي بيان ثان اعلنت المقاومة الإسلامية انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، في إطار الرد على اعتداء ‏العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوهم بين ‏قتيل وجريح".