" الحزب" يستهدف جنود العدو!

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صادر عن المقـاومة الإسلامية: "ردًا على "الإعتداءات الإسرائيلية"على القرى والمنازل الجنوبية، خصوصًا على بلدة عيترون، إستهدف مجاهدونا مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة." "

"كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 07:45 من مساء يوم الثلاثاء 11-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏"



"رداً على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 11-6-2024 مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏"