لقاء مع الوزير بيرم في فرنسا جمع ممثّلي الأحزاب اللبنانية وعدداً من الصحافيين والطاقم الدبلوماسي في السفارة

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‏لبّى رئيس التجمع من أجل لبنان و منسق التيار الوطني الحر في فرنسا د. أنطوان شديد دعوة القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في باريس زياد طعّان، لحضور لقاء مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم جمع ممثّلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا و عدداً من الصحافيين بالإضافة إلى الطاقم الدبلوماسي في السفارة.

و قد اطلع الوزير بيرم الحضور على نتائج مشاركته في مؤتمر العمل العالمي الذي عقد مؤخراً في جنيف و تطرّق إلى الإصلاحات التي اعتمدها في الوزارة.

و ناقش الحاضرون التحدّيات التي يمرّ بها لبنان و لا سيّما أزمة النازحين السوريين، الانهيار الاقتصادي و المالي، مصير أموال المودعين و الحرب الدائرة على حدود لبنان الجنوبية.