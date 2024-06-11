مارتين كتيلي: الخيار الثالث الرئاسي هو الأكثر عقلانية!

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ذَكّرت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين كتيلي بأنَّ حراك التيار في ملف الرئاسة لم يتوقف، وأوضحت في حديثٍ للLBC أن الهدف هو كسر الجمود وخلق ديناميكية جديدة للتوصل إلى انتخاب رئيس. وقالت إن التيار استند إلى وقائع أساسية في تحركه وأبرزها دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة انتخابية بدورات متتالية، لافتةً إلى أنَّ الإنتخاب يتم بالتوافق أو إن لم يحصل ذلك فبالتنافس. وأضافت أنَّ تموضع التيار السياسي مطمئن لجميع الأفرقاء لأنه يفهم هواجس المقاومة وليس عدائياً لها وكذلك يفهم هواجس المعارضة وليس عدائياً لهم، مشددةً على أن يعمل الرئيس لبناء الدولة وحماية لبنان ما يشكِّل جسراً بين الفريقين في الحرص على حماية لبنان والدولة. وقالت كتيلي إن الخيار الثالث الرئاسي هو الأكثر عقلانية وإن هناك أشخاصاً لديهم فكر إصلاحي ويتمسكون بحماية لبنان، خاصةً وألا هناك تناقضاً بين الأمرين. وأوضحت أن الخيار الثالث لا يمكن أن يتم وسط التراشق الإعلامي، ومن هنا أهمية التشاور لأنه الحل الوحيد، لافتة إلى أن "التيار" طرح بأن التشاور مرتبط بمهلة زمنية لانتخاب رئيس وليس لأن يكون تضييعاً للوقت، وكذلك أكد أن هذا التشاور يجب ألا يصبح عرفاً.