القوات اللبنانية تشكر فرنجية... وتطالبه بأن يقنع حلفاءه بالإقلاع عن سياسة التعطيل

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الشرق الأوسط السعودية: ردت مصادر في القوات اللبنانية على طرح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، ترشيح رئيس القوات سمير جعجع إلى رئاسة الجمهورية، مثنية على «قوله الحقائق» وداعية إياه لإقناع فريقه للإقلاع عن سياسة التعطيل.

وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتبن فرنجية الترشيح إنما يقول إن التيار الذي أدخل البلاد في الشغور الرئاسي قبل انتخاب الرئيس ميشال عون، تحت عنوان أن الاكثر تمثيلاً يجب أن يكون رئيساً عليه الالتزام بما قاله»، شاكرةً فرنجية «الذي يتحدث عن الحقائق»، ومطالبة إياه بأن يقنع حلفاءه «بالإقلاع عن سياسة التعطيل التي يقوم بها فريق الممانعة».