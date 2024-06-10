living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم ما طلبه وزير البيئة من مولوي ونصار وعبود بما خص الحفلات الصيفية!

10
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اليوم كتبًا إلى كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير السياحة المهندس وليد نصار ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود للطلب من القيمين على الفعاليات والحفلات الصيفية التعاقد مع شركات متخصصة في مجال إدارة النفايات الصلبة لإنشاء نظام فرز للبلاستيك والكرتون والمعادن.

وجاء في الكتاب: "حيث أن وزارة البيئة تقدر الجهود التي تبذلونها في سبيل تنظيم الفعاليات والحفلات ضمن موسم صيف 2024 والتي من شأنها التأثير ايجابًا على الوضع السياحي والاقتصادي العام في البلاد، وبناءً على القوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيث أن هذه الفعاليات تخلّف كمية من النفايات الصلبة سيما البلاستيك والكرتون في مكانها ما يؤدي إلى عدم الحفاظ على مظاهر النظافة العامة، وحيث أن الإدارة السليمة للنفايات الصلبة تعد جزءًا اساسيًا من ضمان بيئة نظيفة ومستدامة وهو ما ينعكس ايجابًا على سمعة البلاد وصحة سكانها وزائريها، وحيث أن معظم الحفلات والفعاليات ستقام ضمن نطاق بلدية بيروت في الـForum De Beyrouth والواجهة البحرية في الـ Biel، وعليه تطلب وزارة البيئة الطلب من القيمين على هذه الفعاليات ضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة النفايات الصلبة على أن تأخذ على عاتقها جمع النفايات الناتجة عن هذه الفعاليات وفرزها ومعالجتها بطرق سليمة بيئياً وأن تشمل خدمات هذه الشركة ما يلي:
- توفير حاويات للنفايات مناسبة ومتنوعة لتسهيل عملية الفرز بحسب المرسوم 5605/2019
- جمع ونقل النفايات بشكل منتظم ومناسب
- فرز النفايات إلى مواد قابلة لاعادة التدوير ومواد عضوية ومواد غير القابلة للتدوير
- تسليم النفايات بحسب نوعها إلى جهات مرخصة ليصار إلى إعادة تدويرها و/أو التخلص النهائي منها ضمن القوانين المرعية الإجراء."

وختم وزير البيئة بتوجيه الشكر إلى وزيري الداخلية والسياحة ومحافظ بيروت على تعاونهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   