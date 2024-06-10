محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات... اليكم السبب!

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جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب تنفيذا لخطة عمل الرقابة الموسمية، وقبيل عيد الاضحى المبارك في مستودعات التمور ومحال الحلويات والبوظة والعصير في الهلالية وحارة صيدا وسينيق والغازية، وذلك للتثبت من النظافة العامة وتواريخ الصلاحية وطريقة التخزين، كما تم سحب عينات من البوظة والعصائر لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية.



وفي سياق اخر تمت متابعة شكاوى على اصحاب المولدات في بلدة القليلة، ونظم محضرا ضبط بحق اصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية للكيلواط وتمنعوا عن اعطاء ايصالات مفصلة للزبائن.