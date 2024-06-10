باسيل: من ينتظر تسوية ويقول إنها آتية فانتظاره "غير عقلاني".. ونسعى أن نعمل مع الجميع لتتميم الاسحقاق الدستوري!

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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان "من ينتظر تسوية ويقول إنها آتية فهذا انتظار "غير عقلاني"، وغير محسوب فيمكن أن تأتي تسوية قريبة ولا تنتج حلاً".



وقال بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة "توافقنا على ان التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب، والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الإنتخاب".



واضاف ""منّي حامل مبادرة ومش شغلتي" ولكن نسعى أن نعمل مع الجميع لتتميم الاسحقاق الدستوري".



واعتبر ان "التسوية الحقيقة هي التفاهم بين اللبنانيين ولا يمكن أن ننجح باتتخاب رئيس إلا بالتوصل الى تفاهم والتفاهم يكون على رئيس توافقي".