إحباط محاولة تهريب 150 الف دولار مزوّرة إلى تركيا

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، اليوم الأربعاء، أن الاجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، تتابع بشكل يومي وحثيث محاولات تهريب الممنوعات او القيام بأمور غير قانونية على كل المستويات، سواء بالنسبة إلى الوافدين او المغادرين عبر المطار.

وفي هذا الإطار، وضمن جهودها الحثيثة لمحاولات تهريب الأموال المزورة عبر المطار التي شهدت ما يقارب أربع محاولات خلال الايام القليلة الماضية، تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار صباح اليوم، من إحباط محاولة لتهريب مبلغ من الدولارات الأميركية المزورة، قدّر بنحو الـ 150 الفًا، مع مواطن لبناني كان يحاول تهريبها الى تركيا.