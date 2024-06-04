living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حركة الناصريين المستقلين المرابطون تنظّم ندوة سياسية: مسرحية تضييع الوقت القاتل في لبنان والمنطقة والعالم!

4
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظمت ادارة الشباب والرياضة في حركة الناصريين المستقلين المرابطون ندوة سياسية، بحضور حشد من الشباب اللبناني والعربي، أدلى العميد مصطفى حمدان بمداخلة عن الواقع اللبناني الحالي:

واقع السيرك السياسي اللبناني المحلي، والدولة المترنحة، تحت هيمنة فيدرالية المذاهب والطوائف، بين إستطلاعات لودريان وإجتماعات الخماسية زائد السادس المستتر، الذي يتحضّر للظهور علناً، فتصبح سداسية، للحل والربط للخنوع والذل اللبناني، وبين طرح الحوار والقبول بمسمى التشاور والتسامر، على ضفاف بحيرة لوزان، أو نهر النيل، أو البحيرة الاصطناعية في الدوحة، وبين غداء مع من يسمونهم بالمستقلين، وعشاء مع المجموعة التائهة، يشاهد اللبناني مسرحية تضييع الوقت القاتل في لبنان والمنطقة والعالم.
هم يعتقدون أنهم يضحكون على الشعب اللبناني الساذج، الراقص على صفيح المذاهب والطوائف الساخن، والمقتنع بجدّية إهتمامهم بإنتخاب رئيس للبلاد، لكن الظواهر والمسار والمصير يُثبت أن الشعب لا يبالي، ولا ينتفض، لأن الفوضى، كما هي، في بورة الوطن الشيعي، والدرزي والسني والمسيحي، تلائمه، وتؤمّن مصالحه وتُكْمِل إفساده وفساده مع المترئسين عليه، ويتمكّن من جَني المال الحرام والحلال بالرشى والسمسرات، والانتخابات والصوت التفضيلي المذهبي.
إذاً تضييع الوقت يلائم بقايا الوطن والمسؤول والمواطن، وكلاهما يوهِمُ الآخر أنه ممتعض من الوضع، ويعلو العويل والصراخ، وصرير الأسنان.
هنا نستخلص:
أن الكذب بوادٍ، والحقيقة بوادٍ آخر.
وأننا قذفنا الحقيقة ورئاسة الجمهورية اللبنانية، إلى يوم القيامة، وأي قيامة ننتظرها كي نتنعّم في تكاذبنا ونمارسه بحرّية، وديمقراطية توافقية لبنانية المنشأ، وتشاور الكذابين والمنافقين، في الحواكير السياسة اللبنانية.
يا رب العالمين نجّنا من الشرير الداخلي ومن نتانياهو الخارجي، واحمي بلدنا لبنان كل لبنان، من جنوبه إلى شماله، ومن أقصاه إلى بحره.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   