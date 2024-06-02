عناوين الصحف ليوم الأحد 2 حزيران 2024

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النهار: هل كسرت "قواعد الاشتباك" جنوبا... هذه المرّة؟





الديار: لودريان يُبلّغ جهات لبنانيّة: لم أفشل وسأعود... و«الاشتراكي» يبدأ جولته الثلاثاء

حزب الله يُسقط رابع مُسيّرة هجوميّة ثقيلة للعدو ويضرب مقرّ لواء عسكري في كريات شمونة ببركان



الأنباء الكويتية: «الثنائي» يقدم عرضاً بفصل الرئاسة عن الحرب في الجنوب وتحرك «التقدمي» نافذة لإحداث كوة في الاستحقاق

الشرق الاوسط السعودية: عرض بايدن... ضغوط لقبول «الفرصة الأخيرة»

مؤشرات إلى قبول «حماس»... والمعارضة الإسرائيلية تقدم «شبكة أمان» لنتنياهو

الوطن السورية: المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي و«حزب اللـه» أسقط واحدة من أكبر وأغلى مسيّرات الاحتلال … تل أبيب ترفض مقترح بايدن لإنهاء الحرب وترد بمزيد من المجازر