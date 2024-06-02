أنقرة تعلن أنها تفكر بالانسحاب من سورية ومستعدون للتطبيع إذا تم تأمين الحدود!

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الوطن السورية: على حين أعلنت طهران أمس أن وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني من المحتمل أن يقوم بجولة إقليمية تشمل سورية ولبنان هذا الأسبوع لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار، أكدت تركيا استعدادها للتطبيع على نطاق واسع مع سورية، وأنها قد تفكر في سحب قواتها (المحتلة) منها إذا تم تأمين الحدود التركية!

من جهة أخرى، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن وزير الدفاع التركي يشار غولر تأكيده عقب مناورات EFES-2024، أن بلاده تدرس إمكانية سحب قواتها من سورية «بشرط أن يتم ضمان بيئة آمنة وأن تكون الحدود التركية آمنة».

وقال غولر: «نحن على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن فيما يتعلق باعتماد دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، والتطبيع على نطاق واسع، وضمان بيئة آمنة (في سورية) فقط بعد أن يتم ذلك وتكون حدودنا آمنة تماماً، سنكون قادرين على النظر في انسحاب (القوات) إذا لزم الأمر».

وعلى خلفية جهود روسية وإيرانية، أعلنت دمشق سابقاً أنها مستعدة لبناء علاقات طبيعية مع أنقرة إذا ما أعلنت الأخيرة جدولاً زمنياً لانسحاب قواتها المحتلة من سورية، وتوقفت عن دعم الإرهابيين، والالتزام بعدم التدخل بالشؤون الداخلية السورية، ورغم سيل من التصريحات حول تطبيع العلاقات أطلقها على أشهر طويلة كبار مسؤولي الإدارة التركية، إلا أن أي تقدم لم يطرأ على هذا الملف، باعتبار أن «أنقرة لم تكن جادة واستغلت التصريحات السابقة لأسباب انتخابية» بحسب ما أجمعت عليه الكثير من الأوساط المراقبة.