living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ التصعيد سيد الموقف في الجنوب وشهران محوريان في ملف الرئاسة: الراعي يشدد على رئيس يقدم مقاربة جديدة

1
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبقى الجنوب محور الأنظار، في ظل التصعيد الإسرائيلي اليوم، نهاراً وليلاً. فبعد غارات استهدفت عدلون وأدت إلى شهداء وجرحى، كانت القرى الجنوبية اليوم تتعرض لحممٍ إسرائيلية من كل العيارات، من الناقورة إلى حومين وصديقين وصولاً إلى جبشيت في قضاء النبطية. وفي المقابل واصل حزب الله ضرب المقرات العسكرية والمستوطنات بالصواريخ الثقيلة منها والخفيفة، كما تمكن من إسقاط مسيرة إسرائيلية.

أما ملف الرئاسة، فيخضع لتجاذب بين اتجاهَي التجميد والضغط لإنجازه. ذلك أن الحديث عن مهلة تنتهي في أواخر تموز للحل الرئاسي المنشود، يرتبط بمسارين أساسيين: الأول ما عبَّر عنه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين عن تحريك ملف الحدود البرية، تجسيداً للإرادة الأميركية بفكفكة الألغام ومحاولة تحقيق هدنةٍ جنوبية طويلة الأمد، ومن نافلِ القول إنَّ الإتجاه لحل حدودي سياسي – أمني لا بد أن يترافق أو يستتتبعه حل رئاسي.
أما المسار الثاني الضاغط فهو أن ما بعد نهاية تموز سيشهد تصاعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية وسط المخاوف من عودة دونالد ترامب الصاخب، وبالتالي ترحيل الحل الرئاسي إلى ما قبل هذه الإنتخابات، أو إلى أمد غير منظور مع التوتر الذي يمكن أن يحدثه ترامب وتتحسَّب له القوى الإقليمية الفاعلة وفي طليعتها إيران.

وفي المواقف اللبنانية من الرئاسة، لفت ما أعلنه البطريرك بشارة الراعي اليوم السبت. ففي افتتاح مؤتمر "التجدد للوطن"، أكد الراعي أن "عمليةُ انتخابِ رئيسِ الجمهوريّة تتعقد لأنَّ القوى السياسيّةَ تظنُّ بأنَّ الرئيسَ الآتي سيكون ناظمَ إعادةِ صياغةِ لبنانَ الجديد، ولا بدّ من وضعِ شروطٍ مُسبَقةٍ عليه".
وشدد الراعي على أن "البعضُ يريد رئيسًا يأتي ليكُمِلَ، وآخرون يريدون رئيسًا ليَنقضَ"، قائلاً: "لكنّنا في الحقيقةِ نريد رئيسًا ليُغيّرَ ويخلقَ بيئةً وطنيةً جديدةً نظيفةً، وسلوكًا أخلاقيًّا، والتزامًا بالثوابتِ التاريخيّةِ، وبعلاقاتٍ إيجابيّةٍ مع العالم، ويَضعَ حدًّا للتبعيّةِ وتَشتيتِ الشرعيّة، ومقاربةً جديدةً للمشاكلِ ويُطلقَ سَراح اللبنانيّين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   