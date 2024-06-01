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الرئيس عون وعائلته لبيا دعوة رئيس بلدية غلبون لزيارة البلدة

1
JUNE
2024
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بى الرئيس العماد ميشال عون وعقيلته ناديا وبناتهما كلودين، شنتال وميراي ، دعوة رئيس بلدية غلبون المهندس إيلي جبرايل وشقيقه كابي لزيارة البلدة، في حضور خادم الرعية الخوري جورج الراعي ، حيث تضمنت الزيارة جولات داخل البلدة، بدءاً من بيوت الضيافة كبيت البيدر ومطعم CAVE D’HOTE، والمعالم الروحية والسياحية والمشاريع التنموية، وجال الجميع في المواقع المميزة كجلسة السنديانة، وكنيستي السيدة ومار جرجس ومصنع “دومان سان غبريال” للنبيذ، حيث استمع الى شرح مفصّل لعملية الإنتاج البيولوجية للنبيذ، بعد ذلك انتقل العماد عون والوفد الى أماكن سياحية أخرى كبيت الضيعة وبيت رياض، ومن ثم استراحة في منزل آل جبرايل.

واختتمت الزيارة بمأدبة غداء في بيت البيدر، شارك فيها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل اثنى خلالها الاخوان جبرايل على الدور الوطني للعماد عون”، وتمنيا له دوام الصحة والعمر المديد وللوزير باسيل النجاح في مهامه الوطنية لمستقبل افضل لوطننا”.

ودون الرئيس عون كلمة في السجل الذهبي جاء فيها : “نهار عذب ومفرح بصحبة اعزاء واحبة ، فشكرا لهم لإستقبالنا واستضافتنا في جو شعرنا فيه وكأننا في فردوس حقيقي .وتم تبادل للهدايا التذكارية”.

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