التيار الوطني الحر يرد على فرنجية: عون حارب لبسط الشرعية ولا دم على ضميرنا

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رداً على ما قاله الوزير السابق سليمان فرنجية في مقابلة ،ان احزابا تدعي الحفاظ على المسيحيين غير انها خاضت حروبا قتلت المسيحيين وهجرتهم،اكدت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» ان الجنرال ميشال عون عندما كان قائدا للجيش اللبناني لم يقتل لبنانيين مدنيين مسيحيين، بل خاض حربا لبسط الشرعية على المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات آنذاك، التي كانت تفرض خوة على الناس، واستباحت مرافق الدولة لمصلحتها الخاصة. وتابعت المصادر ان الجنرال ميشال عون ينطلق دوما من هذه المقولة : «لا دم على ضميرنا، لا عمالة علينا، ولا عمولة في جيابنا».

وعن القرار الاوروبي ومن ورائه القرار الاميركي بابقاء النازحين السوريين في لبنان، اعتبرت مصادر التيار ان الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية لا تريد ارجاع النازحين السوريين الى بلدهم، لان هذا الامر يعد انتصارا واعترافا بالنظام السوري برئاسة بشار الاسد، في حين ان الغرب عمل على اسقاط الاسد وتخريب سوريا خلال 13 سنة، الا ان النظام السوري صمد وانتصر مفشلا خطط الغرب الخبيثة

واضافت المصادر بان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية تسعى الى استخدام ورقة النازحين السوريين، ورقة ضغط على الصعيد الامني او السياسي او الاقتصادي، بهدف فرض املاءاتهم على لبنان.

اما على صعيد الحرب الدائرة في غزة، قالت المصادر المقربة من الوطني الحر للديار ان «اسرائيل» خسرت الحرب بوجه حماس، وما تقوم به من مجازر بحق المدنيين في غزة هو تعويض لفشلها العسكري في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ولذلك تنتقم من الفلسطينيين العزل. وتابعت ان الكيان الصهيوني يقول انه يحتاج لسبعة اشهر اضافية في القتال ضد حماس، الا انه يغرق يوما بعد يوم في غزة، ويتخبط بفشله عسكريا وميدانيا، اضافة الى ان ما لم يستطع فعله خلال السبعة اشهر السابقة، لن يتمكن من تحقيقه لا اليوم ولا بعد عدة اشهر.