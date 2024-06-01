عناوين الصحف ليوم السبت 1 حزيران 2024

A + A -

الأخبار

ـ بايدن يُخاطب إسرائيل: أعلنوا انتصاركم وكفى!

ـ حزب الله أبلغ لودريان رفضه أيّ حوار لا يقوده بري: متمسّكون بترشيح فرنجية أكثر من أي وقت مضى

ـ ‫المقاومة تضرب «هدفاً استراتيجياً قرب عكا» | نصرالله للعدو: قادرون على احتلال مواقعكم

ـ عدوان أميركي متجدّد على اليمن | صنعاء لواشنطن: لا مهادنة

البناء

ـ بايدن يطلق مبادرة لاتفاق غزة وينسبها للكيان.. وحماس إيجابية وتأكيد الثوابت

ـ نصرالله: الأميركي شريك في معاناة الكهرباء وسبب تعطيل ملف النفط والغاز

ـ المؤتمر القومي العربي من بيروت استضاف قادة محور المقاومة لـ «طوفان الأمة»

الجمهورية

ـ الفشل الرئاسي يطوي صفحة لودريان

ـ لبنان على طاولة النورماندي

ـ «توتال» في زيارة للبنان والتقرير لم يُسلَّم بعد

ـ احذروا صندوق النقد الدولي

ـ تكثيف الضغوط العسكرية في رفح

ـ ترامب يندّد بمحاكمة «غير منصفة»

اللواء

ـ البيت الأبيض لحلٍّ يعيد المستوطنين.. ومخاوف من اقتحام حزب الله مستوطنات الشمال

ـ نصر الله يربط فشل انتخاب الرئيس بالخلافات و«الفيتوات».. والتهافت لدفع الميكانيك يكشف تآكل الدولة

ـ بايدن للإسرائيليين: حان الوقت لإنهاء الحرب.. وهذا اقتراحي!

ـ نتنياهو لمنع انهيار الحكومة.. والانسحاب من جباليا يؤكد اخفاقات الحرب

الديار

ـ مصدر ديبلوماسي: واشنطن اكتفت ببيان «الخماسيّة»... وجمّدت الإنتخابات الرئاسيّة

ـ لودريان أصلح علاقة فرنسا مع حزب الله لحفظ مصالحها الإقتصاديّة

ـ بايدن يعرض تفاصيل مقترح إسرائيلي لصفقة جديدة ويدعو حماس لقبوله