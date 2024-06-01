عناوين الصحف ليوم السبت 1 حزيران 2024

الأخبار
ـ بايدن يُخاطب إسرائيل: أعلنوا انتصاركم وكفى!
ـ حزب الله أبلغ لودريان رفضه أيّ حوار لا يقوده بري: متمسّكون بترشيح فرنجية أكثر من أي وقت مضى
ـ المقاومة تضرب «هدفاً استراتيجياً قرب عكا» | نصرالله للعدو: قادرون على احتلال مواقعكم
ـ عدوان أميركي متجدّد على اليمن | صنعاء لواشنطن: لا مهادنة
البناء
ـ بايدن يطلق مبادرة لاتفاق غزة وينسبها للكيان.. وحماس إيجابية وتأكيد الثوابت
ـ نصرالله: الأميركي شريك في معاناة الكهرباء وسبب تعطيل ملف النفط والغاز
ـ المؤتمر القومي العربي من بيروت استضاف قادة محور المقاومة لـ «طوفان الأمة»
الجمهورية
ـ الفشل الرئاسي يطوي صفحة لودريان
ـ لبنان على طاولة النورماندي
ـ «توتال» في زيارة للبنان والتقرير لم يُسلَّم بعد
ـ احذروا صندوق النقد الدولي
ـ تكثيف الضغوط العسكرية في رفح
ـ ترامب يندّد بمحاكمة «غير منصفة»
اللواء
ـ البيت الأبيض لحلٍّ يعيد المستوطنين.. ومخاوف من اقتحام حزب الله مستوطنات الشمال
ـ نصر الله يربط فشل انتخاب الرئيس بالخلافات و«الفيتوات».. والتهافت لدفع الميكانيك يكشف تآكل الدولة
ـ بايدن للإسرائيليين: حان الوقت لإنهاء الحرب.. وهذا اقتراحي!
ـ نتنياهو لمنع انهيار الحكومة.. والانسحاب من جباليا يؤكد اخفاقات الحرب
الديار
ـ مصدر ديبلوماسي: واشنطن اكتفت ببيان «الخماسيّة»... وجمّدت الإنتخابات الرئاسيّة
ـ لودريان أصلح علاقة فرنسا مع حزب الله لحفظ مصالحها الإقتصاديّة
ـ بايدن يعرض تفاصيل مقترح إسرائيلي لصفقة جديدة ويدعو حماس لقبوله