وزير البيئة أعلن البدء بورشة عمل لإنشاء أول منتزه جيولوجي في جبيل

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أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في بيان، "البدء بمسار وورشة عمل لانشاء اول منتزه جيولوجي "جيو بارك" في لبنان في منطقة جبيل، لتقديمه رسميا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – اليونسكو، لاعلانه ضمن الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية".

وأوضح أن "المنتزه الجيولوجي المقترح في جبيل، بالإضافة إلى آخرين في منطقتي الشوف وجزين، هي الاولى من نوعها في لبنان ضمن استراتيجية وزارة البيئة لرفع عدد ومساحات المناطق المحمية في لبنان وزيادة تنوعها وانواعها، والتي تعمل عليها الوزارة مع شركائها من المنظمات الدولية والجامعات اللبنانية ولجان المحميات والبلديات والجمعيات البيئية والمجتمعات المحلية".

وأكد أن "هذه المنتزهات الجيولوجية هي مناطق جغرافية غنية بالارث الجيولوجي حيث تتم إدارة المواقع والمناظر الطبيعية ذات الأهمية الجيولوجية بمفهوم شامل للحماية ورفع الوعي حول ارثها الانساني والطبيعي، وكذلك تحفيز التنمية المستدامة مثل السياحة البيئية المسؤولة".