وزير المال أصدر قرارين لتمديد مهل!

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل:

وجاء في المادة الأولى من القرار الأول:

" تمدد لغاية 25/06/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية:

* التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1"

* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49

* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)

* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7)

وفي المادة الثانية: تمدد لغاية /06/2024 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:

* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني المتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقياً لدى مكاتب شركة ليبان بوست.

* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1)

* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2)

* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).

وفي المادة الثالثة: تمدد لغاية 25/06/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار."

أما في القرار الثاني فقد ورد :

" تمدد لغاية 31/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها،

على أن يبلغ هذان القراران حيث تدعو الحاجة وأن ينشران في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني."