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كتاب من ميقاتي الى وزير الاتصالات للتشدد في تطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات في حق المستفيدين من خدمات الخلوي بصورة غير شرعية

30
MAY
2024
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بعث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكتاب، الى وزير الاتصالات جوني القرم، طلب فيه التشدد "في تطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المشتركين المستفيدين من خدمات الهواتف الخليوية الموجودين على الاراضي اللبنانية بصورة غير شرعية"، بناء على مداولات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/5/2024.

وجاء في الكتاب :"اشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، وعطفا على مداولات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/5/2024 واستكمالا لخطة الحكومة المتعلقة بموضوع النازحين السوريين والتدابير المتخذة من الادارات والوزارات كل ضمن اختصاصه لتنفيذ هذه الخطة.

وحرصا على حسن تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يطلب اليكم، وضمن الاختصاص المناط بوزارتكم، الالتزام في تطبيق أحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في حق المشتركين المستفيدين من خدمات الهواتف الخليوية الموجودين على الاراضي اللبنانية بصورة غير شرعية والتشدد باتخاذ الاجراءات اللازمة والصارمة في حق كل من لا تتوافر فيهم الشروط المفروضة قانونا".

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