حجار: بعد الإخفاق التاريخي.. هل نحن أمام إتفاق قاهرة جديد؟!

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كتب وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار في منشور على حسابه عبر منصة “اكس”:

أولى مراحل التوطين المقنّع للسوريين هي موافقة دولة الرئيس على ربط الاستجابة (المساعدات) للسوريين واللبنانين وكل المقيمين بمسارٍ واحد ... هذا ما رفضناه في الاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية بقرار واضح ورسمي في القصر الجمهوري في أيار 2022. يباغتنا الآن دولة الرئيس لينفرد بقراره بالموافقة على طلب الامم المتحدة بتوحيد الإستجابة.

بعد الإخفاق التاريخي بعدم تنظيم دخول النازحين السوريين في ال 2011، هل نحن أمام إتفاق قاهرة جديد؟!

مستقبل لبنان وشعبه ... بيدنا.