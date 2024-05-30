عقل: تطور جديد في ملف بنك التمويل

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في اطار متابعة التحقيقات في قضية بنك التمويل كشف عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل على حسابه عبر منصة X ما يلي: " الحق لا يموت، تطور جديد في ملف بنك التمويل‼️

تم تجميد حسابات جان قهوجي ورفاقه في الملف الذي كنت قد قدمته بمثابة إخبار، وادى تحقيق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إلى كشف الحقائق وجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

هذا الملف يتطلب توسعاً بالتحقيقات وفتح حسابات بنك التمويل وقرارات رئيس مجلس إدارته محمد شعيب وآخرين كشفاً للحقائق.

للأسف تتأخر التحقيقات، ولكن الحق لا يموت طالما يتابعه أوادم.

يتبع."