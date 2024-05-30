لودريان يكشف عدم وجود أي تغيير في مواقف الاطراف من الرئاسة والجنوب

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في المعلومات، ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كشف للذين التقوه، عدم وجود أي تغيير في مواقف الاطراف من الرئاسة والجنوب، وان ما سمعه في لقاءاته خلال زيارته الماضية منذ سنة تقريبا عاد وسمعه في لقاءات امس، محذرا من زوال لبنان السياسي اذا لم ينتخب رئيس للجمهورية وبقاء لبنان الجغرافي، داعيا الى التشاور وليس الحوار لتجاوز تمسك الثنائي الشيعي بتراس الجلسات وتوجيه الدعوات، لكن فكرته سقطت، وبالتالي فان جولة لودريان لم تنتج شيئا، و « كلام بكلام «.

اما بالنسبة للجنوب فان لودريان يعرف ان القرار لحزب الله وموقفه ثابت « لا وقف للنار في الجنوب قبل وقف النار في غزة « ويعرف ايضا الرفض الشامل للورقة الفرنسية وما تضمنته من شروط تعجيزية بالنسبة لانسحاب فرقة الرضوان لمسافة ١٠ كيلومترات عن الحدود واعطاء حرية العمل للقوات الدولية.