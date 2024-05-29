"جنسيتي كرامتي" للبيسري: للتوقف عن وضع العراقيل أمام أبناء الأم اللبنانية وازواجهن

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طالب رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، في بيان، "المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري بالتوقف عن وضع العراقيل أمام أبناء الأم اللبنانية وازواجهن، فهم ليسوا لاجئين أو متطفلين، فهم ولدوا وعاشوا في لبنان، لأن الدستور اللبناني كفل لهم حقوقهم".

وأشار الشعار الى ان "وضع العراقيل والتنكيل بهم يخالف المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان"، مؤكدا "أن أولاد اللبنانية يحصلون على إقامة المجاملة بسبب أمهم اللبنانية التي لن تتغير ولو بعد ألف عام، فلا داعي لهذه العراقيل".

واعتبر انه" ليس من مصلحة لبنان أن يبقي الآلاف دون اقامات او ان يجبروا على مخالفة القانون، وقد عهدنا منذ سنوات أن الامن العام هو الراعي للحقوق والمتفاني في خدمة المواطنين والمقيمين ولاسيما أولاد الام اللبنانية."

وناشد الشعار اللواء البيسري "تسهيل أمور اقامات المجاملة القانونية ومنح أصحاب الاقامات المكسورة مهلة لتسوية أوضاعهم، اذ ليس باستطاعتهم دفع كل هذه الغرامات خصوصا وان هناك عائلات تضم أولادا من أصحاب الهمم والمرضى والارامل، وليس بمقدورهم تحمل كل هذه التكلفة بالإضافة الى موضوع وثائق الولادة غير المنفذة، فتنفيذها يأخذ سنوات في المحاكم ناهيك عن تكلفة التنفيذ الباهظة، فنحن بحاجة لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري من قبل السلطات المختصة".

وختم الشعار: "نحن كجمعية "مصير لحقوق الانسان" وحملة "جنسيتي كرامتي" نضع كافة مواردنا في خدمة الأمن العام للوصول الى ما فيه المصلحة العامة، وكلنا ثقة بحكمة قيادة الامن العام وأفراده."