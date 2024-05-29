«الممانعة» تؤجل الحلحلة في الملف الداخلي إلى ما بعد تبيان نتائج حرب غزة

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الأنباء الكويتية: إتفق المختلفون على رفض مقترحات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل إلى لبنان أمس، في مهمة أقل ما يقال فيها انها أفرغت من محتواها قبل أن تبدأ، ما دفع باريس إلى استبدال فكرة الحوار بتحديد مواصفات لرئيس الجمهورية المرجو انتخابه، مواصفات بدت أيضا غير قابلة للتنفيذ.

ويمكن الحديث «عن احتواء» لزيارة الموفد الفرنسي، و«منع فرض تدخل خارجي، بعيدا من حسابات التوازن الداخلي اللبنانية»، بحسب مصدر مقرب من محور «الممانعة»، الذي ألمح إلى «استقواء» من قبل أركان هذا الفريق وحلفائه.

وبدا واضحا أن «حزب الله» لن يقدم تسهيلات في الداخل اللبناني قبل تبيان نتائج الحرب في غزة. وهو يعتقد بتحقيق مكاسب في الحرب على المدى الطويل، الأمر الذي يجعله يتريث في الأخذ والرد مع طروحات الغرب، سواء كانت فرنسية بتنسيق أميركي، أو دولية عربية عبر اللجنة الخماسية.

فقد سربت معلومات ان الموفد الفرنسي كان يحمل مقترحات بعقد لقاءات حوار في العاصمة الفرنسية، وكان «الثنائي الشيعي» أول الرافضين لها، مشترطا أن يكون الحوار في المجلس النيابي وبرئاسة رئيس المجلس.