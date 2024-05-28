living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي نصر: محافظة كسروان جبيل خطوة أساسية لا بد منها نحو اللامركزية الادارية

28
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكَّر النائب السابق نعمة الله أبي نصر زملاءه نواب قضاءي كسروان جبيل بالتعّهد والالتزام الذي سبق وأخذوه في إجتماعهم في مقر الرابطة المارونية بتاريخ 26 آب 2019 من أجل السعي إلى إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ محافظة كسروان جبيل المقررة بالقانون رقم 50 تاريخ 7 أيلول 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية حسب الأصول والذي لم ينفّذ بعد؟ حيث إلتزموا؛ التعاون مع الرابطة المارونية لتنفيذ هذا المطلب الحيوي من منطلق اعتماد اللامركزية الادارية وتحقيق الإنماء المتوازن بين المناطق وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني خصوصاً أنّ هناك ما يقارب الستة آلاف معاملة إدارية ومالية تُــــقدّم يومياً في كلّ من قضاءي كسروان وجبيل حيث يسكن أكثر من ستماية ألف شخص بين ساكن ومقيم يعانون مشقة الإنتقال من ساحل ووسط وجرد كسروان – الفتوح وجبيل إلى بعبدا لملاحقة معاملاتهم . 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   