أبي رميا: مبروك للبنان وللإتحاد اللبناني للكرة الطائرة

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كتب النائب سيمون أبي رميا على حسابه عبر منصة "كس:" ‏سيّدات لبنان بطلات العرب في الكرة الطائرة الشاطئية إذ أحرزت اللاعبتان ميرفت حمزة وميرنا شيخو لقب البطولة العربية الشاطئية بالكرة الطائرة لفئة السيدات التي إختتمت امس في عمان. كما احتلّ الفريق اللبناني المؤلف من لارا الناهي ونور حمزة المركز الثاني ونال الميدالية الفضية.

أما في فئة الرجال، فقد إحتل الفريق اللبناني المؤلف من بول ابو عقل وشربل خويري المركز الثالث.

مبروك للبنان وللإتحاد اللبناني للكرة الطائرة.

وكل التقدير للبطلات والأبطال الذين ينافسون الدول الأخرى وينتصرون وكل ذلك "باللحم الحيّ".