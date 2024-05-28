الأنباء الكويتية: دول أوروبية عدة بدأت تتحسس أخطار أزمة النزوح... إطلاق يد لبنان في ترحيل النازحين

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الأنباء الكويتية: في بروكسل، إجماع للخروج بنتائج مرجوة تؤدي إلى إطلاق يد لبنان في ترحيل النازحين السوريين من غير الذين تركوا بلادهم لأسباب سياسية أمنية، وخصوصا الذين قصدوا لبنان لأسباب اقتصادية، في ظاهرة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وإن كانت تفاقمت بعد الحرب السورية، وتحولت إلى جعل لبنان وجهة إقامة نهائية لنازحين سوريين، أسسوا حياتهم ورسموا لمستقبل عائلاتهم التي شكلوها في لبنان.

وفي هذا الإطار توقع مصدر مطلع لـ «الأنباء» وقبل انعقاد المؤتمر، أن يكون هناك بعض التجاوب «خصوصا ان دولا أوروبية عدة بدأت تتحسس أخطار أزمة النزوح، ولا بد من تخفيف وطأتها دون الذهاب بعيدا كما يريد لبنان».

وأضاف المصدر: «سيلوح الوفد اللبناني بالعمل منفردا دون الأخذ في الاعتبار رأي المفوضية العليا للاجئين، وموقف الاتحاد الأوروبي من التعاون مع النظام السوري».