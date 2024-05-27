فضيحة غذائية تطال أحد الأفران اللبنانية الشهيرة!

A + A -

أمر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بإقفال المعمل الرئيسي العائد لأفران wooden bakery في زحلة بالشمع الأحمر، بعد ضبط كميات كبيرة من الطحين المنتهي الصلاحية، وأوضح مصدر قضائي أنّ الكمية المضبوطة تقارب الـ 100 طن من الطحين، وأنّ بعضها منتهي الصلاحية، والبعض الآخر عليه لاصق يظهر أنه صالح للاستعمال، وقد أرسلت عينات منه إلى المختبرات لفحصها والتثبّت مما إذا كانت صالحة للاستعمال. وأوضح المصدر أن القاضي بركات سارع إلى وضع يده على القضية، حيث أمر بختم المعمل بالشمع الأحمر، واستدعى أصحاب المعمل والمسؤولين عنه للتحقيق وعددهم أربعة أشخاص، على أن يتخذ الإجراء المناسب بحقهم فور انتهاء التحقيق الأولي.