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جميل السيد: مجزرة دفع الرسوم في النافعة!!

27
MAY
2024
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كتب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "أكس":

مجزرة دفع الرسوم في النافعة!! إذا أردت أن تدفع الرسم السنوي عن سيارتك (الميكانيك)، فعليك أن تدفعه في مركز النافعة في الدكوانة حصراً، حتى ولو كنت تسكن في اي منطقة من لبنان، وما قالوه لك انك تستطيع الدفع في اي مكان في OMT ومثيلاتها هو غير صحيح حتى هذه الساعة!! وإذا إستطعت أن تنزل إلى الدكوانة لدفع رسم الميكانيك فعليك الانتظار والبهدلة طيلة النهار، إلا إذا كلفت معقّب معاملات او سمسار فتدفع له ٢٠ دولار او اكثر لينجزها لك دون ان تحضر… وكل ذلك ليس مصيبة، المصيبة أنك إذا ذهبت إلى النافعة وتبيّن لهم على الكمبيوتر أن عليك مخالفة سيْر غير مدفوعة (ظبْط)، فسيرفضون استيفاء رسم الميكانيك السنوي منك، وسيقولون لك روح ادفع الظبط بالأوّل وبعدين مناخد رسم الميكانيك منّك، واذا قدرت تدفع مخالفة السير خلال شهرين بيكون أبو زيْد خالك!! وبالحديث عن (ظبْط) السير، فإنّ معظم المخالفات المضبوطة هي مخالفات سرعة مضبوطة على الرادار ولم يبلّغك أحدٌ بها سابقاً، وقد تجد أيضاً أن بحقك حكم قضائي مع غرامة لعدم تسديدك ظبط السرعة الذي لم تكن تعلم به اصلاً ولا بلّغتك الدولة به حسب القانون، ولا بعتتلك رسالة على الهاتف إنو عليك ظبط ولازم تدفعو بالمهلة الفلانية!!! ولا يتسع المجال هنا لقول كل شيء عن فوضى الدولة وتحقير المواطنين والسمسرات في دوائر الميكانيك التي تهم كل مواطن، فلا المواطن قادر يعمل ميكانيك بسهولة وكرامة، ولا الدولة نظّمت نفسها لإستيفاء الرسوم كما يجب، وشاطرين بس يعملوا حواجز على الطرقات لإصطياد الناس وسياراتهم، بينما معظم الناس راكضين يدفعوا الرسم ومش قادرين لأنو الدولة فوضى وعجز وبهدلة!!! كنّا في الدولة وطبّقنا كيف تكون معاملة وخدمة المواطن، لكن قناعتي اليوم يا لبناني، إنّو صبرك هو فعلاً أخلاق مِنّك، لكن الكثير من الصبر إذلال… بتعرف ليش يللي حاكمينك مش شاعرين فيك؟! لأنو لمّا انتَ مصلوب بالعجقة والشمس والتدفيش كل النهار وصابر لتدفع الضريبة، هنّي كلّ شي بيوصلّهم عالبيت ديليفري…

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