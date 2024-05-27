خاص - الكلام عن دعوة فرنسية لحوار باريسي إلهاء وقنص استباقي!

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خاص tayyar.org -

نفت مصادر ديبلوماسية الكلام المحلي عن دعوة فرنسية الى حوار لبناني في باريس، معتبرة أن هذا الترويج يخدم حصرا الداخل ويرمي إلى ملء الفراغ السياسي بمجموعة من الإلهاءات التي لا تغني من جوع. لكنها استغربت القنص الاستباقي على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان، بما يشي بأن ثمة ما يُعدّ محليا لتطويق الضغط الدولي الراهن الباحث عن بدء علاج فعلي للأزمة اللبنانية.





ورأت المصادر أن ثمة في الداخل من يحاول إبعاد مسؤولية التعطيل الرئاسي عنه وتداعيات هذه المسؤولية، خصوصا بعد البيان الأخير للسفراء الخمسة الذي حدّد بوضوح المتهمين بالتعطيل والآلية الواجب اتباعها دستوريا ومؤسسياً من أجل انتشال البلاد من أزمتها السياسية.



وتوقّعت مزيدا من الإلهاء والقنص على عمل المجموعة الخماسية، لا سيما في ضوء إعادة إحياء بيان الدوحة (تموز ٢٠٢٣) الذي هدّد من اتهمهم بالتعطيل بإجراءات ليس أقلّها العقوبات.