مُعزّياً السيد حسن بوفاة والدته… الرئيس الأسد: أمهات المقاومين ينجبن رجالاً ثابتين على المبادئ

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الوطن السورية: عَزَّى الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر اللـه بوفاة والدته، سائلاً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته.

وقال الرئيس الأسد في برقية التعزية: «تلقينا بحزن وأسى نبأ وفاة والدتكم المرحومة السيدة الفاضلة أم حسن رحمها اللـه ‏وأسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً».

وأضاف الرئيس الأسد في البرقية التي نشرها الإعلام الرسمي لحزب الله: «إنّ النساء تُعرف بمن أنجبن، ولقد أنجبت أمهات المقاومين الأحرار رجالاً ثابتين ‏على المبادئ مناضلين من أجل الحق، والمرحومة أم حسن أنجبت وأنشأت رجلاً ‏سار في طريق المقاومة حتى أصبح قائداً فذاً ورمزاً مُشرقاً لها منحها عبر شجاعته ‏وفكره المتقد هيبة ومنعة، صادقاً يهابه ويصدقه الأعداء قبل الأصدقاء، عمل من أجل ‏إرساء أسس الحق والعدالة ورفع الظلم عن المظلومين، فأسهمت الحاجة أم حسن ‏بذلك مساهمة غنية وكبيرة في حياة لبنان والمنطقة وفي إغناء أطهر المُثل الأخلاقية ‏الشريفة». ‏

وختم الرئيس الأسد تعزيته بالقول: «يبقى فقْدُ الأم أصعب من أي فقد آخر، فتقبّلوا مني أصدق التعازي لكم ولعائلتكم ‏الموقرة سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يكرمكم بموفور الصحة ‏والسعادة والسداد».