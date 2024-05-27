عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 أيار 2024

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النهار: مسيّرات الاغتيال تشعل الجنوب وصرخة مزدوجة في بروكسيل



الديار: لودريان في مهمة رئاسية مستحيلة وكلمة لبنان تضع النقاط على الحروف في بروكسل

استعار المواجهات جنوباً

«حماس» غير متفائلة بجولة جديدة من مفاوضات هدنة





الأنباء الكويتية: عودة «سلحفاتية» للنازحين يقبل بها لبنان من دون أن تكون وجهتهم أوروبا

باسيل يغيب عن لقاء لودريان.. رسالة بمفعول لاحق؟

الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية السعودي : حل الدولتين أساس السلام والأمن



الوطن السورية: مُعزّياً السيد حسن بوفاة والدته … الرئيس الأسد: أمهات المقاومين ينجبن رجالاً ثابتين على المبادئ مناضلين من أجل الحق