عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 أيار 2024

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النهار: مسيّرات الاغتيال تشعل الجنوب وصرخة مزدوجة في بروكسيل
الديار: لودريان في مهمة رئاسية مستحيلة وكلمة لبنان تضع النقاط على الحروف في بروكسل
استعار المواجهات جنوباً
«حماس» غير متفائلة بجولة جديدة من مفاوضات هدنة
الأنباء الكويتية: عودة «سلحفاتية» للنازحين يقبل بها لبنان من دون أن تكون وجهتهم أوروبا
باسيل يغيب عن لقاء لودريان.. رسالة بمفعول لاحق؟
الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية السعودي : حل الدولتين أساس السلام والأمن
الوطن السورية: مُعزّياً السيد حسن بوفاة والدته … الرئيس الأسد: أمهات المقاومين ينجبن رجالاً ثابتين على المبادئ مناضلين من أجل الحق