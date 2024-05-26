هكذا رد " الحزب " على الاعتداءات الإسرائيلية!

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أصدر حزب الله بيانين جاء فيهما :‏ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة ‏وآخرها ساحة بلدة حولا والناس المتواجدين فيها،‏ قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 26-5-2024 مستعمرة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا.‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية ‏الصامدة،‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 26-5-2024 ثكنة ‏يفتاح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏"