هكذا رد " الحزب " على الاعتداءات الإسرائيلية!

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أصدر حزب الله بيانين جاء فيهما : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة وآخرها ساحة بلدة حولا والناس المتواجدين فيها، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 26-5-2024 مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق والكاتيوشا.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 26-5-2024 ثكنة يفتاح بعشرات صواريخ الكاتيوشا."