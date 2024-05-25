قائد الجيش الغاني توماس ابونغ بيبرا في زيارة إلى لبنان برفقة النائب غسان عطالله

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رافق رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الغانية البرلمانية النائب غسان عطالله قائد الجيش الغاني توماس ابونغ بيبرا Thomas oppong pepreh في جولة على الجنوب لتفقد الكتيبة الغانية العاملة ضمن قوات اليونفل حيث جرى تكريم الضباط والجنود الذين خدموا في المنطقة بعد طوفان الاقصى نظراً الى الاخطار الكثيرة التي أحدقت بالجنوب.

وفي المناسبة أكد قائد الجيش الغاني أن بلاده تقف دائماً الى جانب لبنان وهي مع تنفيذ القرارات الدولية وتأمل في أن يعمّ السلام في لبنان والمنطقة وأن تكون غانا شريكة في هذا السلام الذي سيريح المنطقة.

وكان عطالله جال مع قائد الجيش الغاني والوفد المرافق في زيارة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون وذلك بحضور قنصل غانا في لبنان علي جعفر.

هذا واختتم قائد الجيش الغاني زيارته لبنان بزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حيث كانت جولة في البترون مطلعاً على الانجازات التنموية والسياحية التي أنجزت في هذه المنطقة.