بالصور - احتفال تكريمي على شرف عقل وجرداق في سيدني

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"وحدة الساحات" ليس بمفهوم الحرب كما هو سائد حالياً، بل بدافع التناغم الوطني، تجلت في أستراليا في أجمل مظاهرها وأبعادها في الإحتفال التكريمي الذي أقامه عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر السيد طوني طوق ورئيس فرع سيدني شربل ديب على شرف عضو المجلس السياسي وديع عقل ومنسق عام قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر نديم جرداق.



اللقاء الحاشد في مطعم "بيتي" تميز بتنوع المشاركين من معظم الأطياف السياسية والحزبية والإجتماعية والروحية على إختلاف توجهاتها. تقدم الحضور النائب الأبرشي المونسنيور مارسيلينو يوسف ممثلاً المطران انطوان شربل طربيه، وقنصل لبنان العام شربل معكرون، والقنصل الفخري المحامي فادي الزوقي.



وإذا كانت الأدبيات السياسية تتحدث عما يعرف ب"وحدة الساحات" فإن الساحة في سيدني كانت وحدة وطنية دعماً للبنان عامة ولمحاربة الفساد ولرفض النزوح السوري في لبنان ولإسترجاع الودائع المنهوبة، وهي عناوين وهموم يحملها عقل في ضميره مهمة إنقاذية لا بد منها في مشروع بناء لبنان الجديد.



وإذا كان شعار "الكلام للميدان" مطروحاً حالياً، فإن "كلام الميدان" في أستراليا لم يكن بالمفهوم العسكري، بل بالدافع الإصلاحي كما بدا في الكلمات التي ألقيت من عقل ومن سائر الخطباء الذين شددوا على أن لبنان وطن نهائي لكافة أبنائه وهو وطن عبور وليس وطن نزوح يشكل على بلاد الأرز خطراً وجودياً، وعلى ان الفساد هو المعول الذي يهدم هيكل الكيان، وعلى أن التعالي على الخلافات والصغائر هو الذي يساهم في أستراتيجية إنقاذ لبنان المصلوب على فراغ رئاسي وعلى قلق من إنجراره الى حرب عبثية.



وبعد مباركة المونسنيور يوسف ودعوته الى المحبة والحوار، قدم المناسبة رئيس تحرير "النهار" الأسترالية الزميل أنور حرب مرحباً بالضيفين والحضور ومحدداً موقف الإنتشار من الأزمات والتحديات.



ثم القى طوق كلمة وطنية تطرق فيها الى مشروع التيار الذي أطلقه الرئيس العماد ميشال عون، ويترأسه النائب جبران باسيل، معرجاً على رؤيته ونضاله من أجل لبنان الوطن، ومشدداً على نبذ الخلافات.



الكلمة الفصل كانت للضيف عقل الذي أستهل خطابه بنقل تحيات الرئيس عون والنائب باسيل الى الجالية عامة والتياريين خاصة وغاص في شرح المخاطر الوجودية التي تهدد لبنان وأبرزها النزوح السوري بتحدياته الديموغرافية والإقتصادية والأمنية. كما تطرق الى قضية الودائع والفساد، مؤكداً حق اللبنانيين مقيمين ومنتشرين في إستعادة تعبهم وعرق جبينهم.



وفي الختام دار حوار بينه وبين الجمهور .