القبض على أحد "المطلوبين الخطرين" في البقاع!

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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة، بلاغ جاء فيه: "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود أحد المطلوبين الخطرين في سهل بلدة تربل، ويدعى: م. خ. (من مواليد عام 1980، لبناني)".



واضاف، "وبعد رصد ومتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه، وتبين أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة وتأليف عصابة وأسلحة".



واكد البلاغ، انه "سُلِّم الموقوف الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملا" بإشارة القضاء المختص".