عاجل - استهداف سيارة على طريق حناويه الجنوبية!

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افادت قناة "الميادين"، اليوم الجمعة، بأن "غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق حناويه جنوب لبنان".



وقد قصف الجيش الاسرائيلي، ليل أمس الخميس، بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي علما الشعب ورامية.



وحلق الطيران الحربي بعد منتصف الليل فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.



كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وأطلق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.



واطلق الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة، صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي، وصل صداها الى صور.