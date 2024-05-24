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عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 أيار 2024

24
MAY
2024
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الأخبار: إسرائيل تبحث اتفاقاً: عودة عجلة المفاوضات؟

البنك الدولي: الفقر في لبنان عميق جداً

بلديّة بيروت تبيع الشوارع

 

 

 


نداء الوطن: نتنياهو يعلن "خططاً مفصّلة ومهمة وحتى مفاجئة" في الجنوب
ميليشيات المحور من طهران إلى بيروت: مقاومة على كل الجبهات حتى النصر

 

 

 


اللواء: سباق الرئاسة والتهدئة: ماكرون وبن سلمان لإنهاء أزمة الجمهورية
النازحون أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.. ونتنياهو وبيني غانتس للحسم قبل أيلول

 

 

 

البناء: إيران تشيّع رئيسها ووزير خارجيتها… وتواصل التحقيق وتستعدّ ليوم الانتخابات/ بيرنز لاستئناف المفاوضات ونتنياهو لورقة جديدة… والمقاومة: المهم وقف الحرب/ بعد طلبات الجنائية الدولية… محكمة العدل اليوم: قرار ملزم بوقف الأعمال الحربية؟

 

 

 


الجمهورية: لبنان على طاولة بادين وماكرون
"حزورة" حزيران: رئيس... لا رئيس

 

 

 

 

النهار: الزيارة السادسة للودريان: حقل ألغام رئاسي- ميداني

 

 

 



الديار: اسرائيل تتخبط جنوبا… نتانياهو يهدد «بمفاجآت» ونصرالله يرد اليوم
لودريان الى بيروت دون خطة وهوكشتاين يراهن على هدنة غزة!

 

 

 



l'orient le jour: Quand l’Arabie saoudite brise la glace avec le Hezbollah

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: الرئيس الفرنسي ينشط لترتيب الملف الرئاسي اللبناني.. ومساعدة «أهل البيت» مطلوبة بعيداً عن «الأجندات»

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: تقارير: «العدل الدولية» ستأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة

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