المرصد الاوروبي: لتطبيق قانون النقد والتسليف وإعادة ودائع الناس

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اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن وفد صندوق النقد الدولي يزور لبنان، وكان سبق للمسؤولين فيه ان اعلنوا سابقا عن بدء السير بمفاوضات من أجل اقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مبلغ ٣ مليار دولار يساعد لبنان في ازمته.

واضاف المرصد: ما ينتظره اللبنانيون اليوم هو البدء بالاصلاحات من أجل تقدم الوضع في البلاد ولكن الأهم من هذا كله يبقى ملف استعادة الودائع المحجوزة في المصارف، معتبرا انه لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه وبتطبيق قانون النقد والتسليف يمكن اعادة أموال الناس.