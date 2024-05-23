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لودريان نسق زيارته مع هوكشتاين؟

23
MAY
2024
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الانباء الكويتية: ارتفعت أصوات داخلية محذرة من ربط «حزب الله» وتاليا «الثنائي» الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالحرب في غزة. في مقابل رهان فريق داخلي من المعارضة، على نتائج الحرب، واعتقاده انها تضعف أوراق «الحزب» في الملف الرئاسي في مرحلة لاحقة.

 

وفي هذا الوقت، تنشط الحركة الخارجية الأوروبية والعربية باتجاه لبنان. ويزور المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان بيروت الأسبوع المقبل، للدفع في خطوات العد التنازلي للاستحقاق الرئاسي، تماهيا مع البيان الأخير للخماسية.

 

وكشفت أوساط ديبلوماسية غربية لـ «الأنباء» عن ان لو دريان نسق زيارته مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، في شأن ملفي الاستحقاق الرئاسي والهدنة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بموجب صيغة عمل عليها هوكشتاين مع الجانبين اللبناني عبر الرئيس نبيه بري، والحكومة الإسرائيلية.

 

وسيلتقي لو دريان الأفرقاء اللبنانيين، من رسميين ورؤساء أحزاب وكتل نيابية. لقاءات يغلب الكلام فيها عن مواقف وليس الاستطلاع كما كان يجري سابقا.

 

وحذر مصدر حكومي سابق فاعل لـ «الأنباء» من «اصطدام لو دريان بالبعض من السياسيين اللبنانيين.

 

ورأى المصدر «وجوب التروي من قبل الجميع في تقديم طروحاتهم، من أجل الوصول إلى خواتيم إيجابية».

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