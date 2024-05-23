عناوين الصحف ليوم الخميس 23 أيار 2024

الأخبار: حرب على «الجنائية الدولية»: إسرائيل تزداد عزلة
إبداعات «السلطة والمال»: تحويل الودائع إلى سندات عمرها 30 سنة
«توتال» تماطل: التنقيب معطّل في كل لبنان
نداء الوطن: "حزب الله" ينعى عنصرين وإسرائيل تواصل التحضيرات لجبهة الجنوب
لبنان على طاولة أميركية - إيرانية وتحذير من "غزة جديدة" جنوب الليطاني
اللواء: رؤساء الكتل للصندوق: الودائع أولاً ومع تسريع الإتفاق
برِّي يعزِّي الخامنئي ويلتقي أمير قطر.. وجبهة الجنوب مشتعلة بالتناغم مع غزَّة
البناء: 3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين وتبشر بتنسيق عربي أوروبي لفرض التسوية / طهران تغصّ بالمعزين: رئيس الدوما وأمير قطر ورئيس تونس ووزراء خارجية / لبنان يعزّي: بري والخطيب وأبو حبيب إلى إيران… وفي السفارة ميقاتي وبخاري /
النهار: باريس وواشنطن نحو استعادة "تفاهم 1559"؟
الديار: الخماسية غرقت بالتفاصيل... «كل يغني على ليلاه» والرئاسة بعيدة
الجمهورية: الرئاسة ضائعة... والحل السياسي مؤجل
غياب رئيسي لن يؤثر على كواليس "مسقط"
l'orient le jour: Ivo Freijsen à « L’OLJ » : Il n'y a pas d’agenda caché pour maintenir les réfugiés syriens au Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: تكثيف الاتصالات سعياً إلى خرق في الملف الرئاسي وزيارة مرتقبة للو دريان
تقارب أميركي مع طروحات «الثنائي» يلقى رفضاً مسيحياً من «التيار» و«القوات» واستعادة لمشهد 1988
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل توسّع حربها وتطيل بقاء قواتها في جنين
«الشرق الأوسط» دخلت المدينة ورصدت فصول العملية العسكرية الموسعة
الوطن السورية: عرنوس ترأس الوفد السوري وأكد أن الشهداء سيبقون معنا روحاً وفكراً وقيماً … طهران ودعت شهداءها.. ورئيسي يوارى الثرى في مشهد اليوم … عشرات الوفود العربية والأجنبية شاركت في التأبين.. والخامنئي أَمَّ صلاة الجنازة