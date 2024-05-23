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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 أيار 2024

23
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الأخبار: حرب على «الجنائية الدولية»: إسرائيل تزداد عزلة

إبداعات «السلطة والمال»: تحويل الودائع إلى سندات عمرها 30 سنة
«توتال» تماطل: التنقيب معطّل في كل لبنان

 

 

 

 

نداء الوطن: "حزب الله" ينعى عنصرين وإسرائيل تواصل التحضيرات لجبهة الجنوب
لبنان على طاولة أميركية - إيرانية وتحذير من "غزة جديدة" جنوب الليطاني

 

 

 

 

اللواء: رؤساء الكتل للصندوق: الودائع أولاً ومع تسريع الإتفاق
برِّي يعزِّي الخامنئي ويلتقي أمير قطر.. وجبهة الجنوب مشتعلة بالتناغم مع غزَّة

 

 

 

 

البناء: 3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين وتبشر بتنسيق عربي أوروبي لفرض التسوية / طهران تغصّ بالمعزين: رئيس الدوما وأمير قطر ورئيس تونس ووزراء خارجية / لبنان يعزّي: بري والخطيب وأبو حبيب إلى إيران… وفي السفارة ميقاتي وبخاري /

 

 

 


النهار: باريس وواشنطن نحو استعادة "تفاهم 1559"؟

 

 

 



الديار: الخماسية غرقت بالتفاصيل... «كل يغني على ليلاه» والرئاسة بعيدة

 

 

 

 

الجمهورية: الرئاسة ضائعة... والحل السياسي مؤجل
غياب رئيسي لن يؤثر على كواليس "مسقط"

 

 

 

 

l'orient le jour: Ivo Freijsen à « L’OLJ » : Il n'y a pas d’agenda caché pour maintenir les réfugiés syriens au Liban

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: تكثيف الاتصالات سعياً إلى خرق في الملف الرئاسي وزيارة مرتقبة للو دريان
تقارب أميركي مع طروحات «الثنائي» يلقى رفضاً مسيحياً من «التيار» و«القوات» واستعادة لمشهد 1988

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل توسّع حربها وتطيل بقاء قواتها في جنين
«الشرق الأوسط» دخلت المدينة ورصدت فصول العملية العسكرية الموسعة

 

 

 


الوطن السورية: عرنوس ترأس الوفد السوري وأكد أن الشهداء سيبقون معنا روحاً وفكراً وقيماً … طهران ودعت شهداءها.. ورئيسي يوارى الثرى في مشهد اليوم … عشرات الوفود العربية والأجنبية شاركت في التأبين.. والخامنئي أَمَّ صلاة الجنازة

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