بالأسلحة الصاروخية...المقاومة استهدفت موقعي البغدادي والسماقة

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صدر عن المقاومة البيان الاتي:

“دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:25 من ‏بعد ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 ‏موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة”.‏

و“دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من بعد ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 ‏ موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة ‏مباشرة”.‏